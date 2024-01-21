إنجاز العديد من مشروعات برنامج إعادة إحياء منطقة جدة التاريخية

وأضاف أن المشروع يهدف إلى إعادة ميناء البحر إلى ميناء البنط، وبناء بيئة تتوفر فيها المقومات الطبيعية، وواجهة بحرية بطول 5 كم، وعمل بنية تحتية تحيط بالواجهة، وتمثل رافدًا اقتصاديًا ووجهة جاذبة للأعمال، موضحًا أن ذلك جزء من رؤية شاملة للتطوير، كما أن المنطقة تحتوي على مرسى لليخوت ومناطق سكنية.