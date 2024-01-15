"المطرية الـ7" تنطلق.. "الحصيني": برد الشبط "مقرقع البيبان" فأين المشمرون؟!

وأوضح "الحصيني"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن العامة يقولون عن الشبط: إن المربعانية توصي الشبط بقولها "أنا مريت ولا ضريت عليك باللي أكله دويف ووقوده ليف ولا تقرب اللي أكله تمر ووقوده سمر"؛ حيث أكله دويف "أكلة قديمة"، ووقوده ليف "لحاء النخل" والسمر نوع من أنواع الحطب الجيد لشبة النار، وهي كناية عن الاستعداد للبرد.