مستجدات طلب الإفراج عن السجين السعودي "المثالي" بأمريكا.. يرويها ابنه

وأشار إلى إشادة إدارة السجن كونه سجينًا مثاليًا، لكن حديثه خلالها كان بحرقة، حيث تطرق عن إتمامه ثلاثة أضعاف محكوميته، وأن كل سنة يُرفض فيها، يحرم أبناءه من وجود والدهم في أهم مراحل حياتهم، ولم يتمالك دموعه أثناء حديثه وهو يسرد لممثل اللجنة تفاصيل احتفاله بزواج ابنته "نورة" في زنزانته بعيدًا عن مشاركتها فرحتها.