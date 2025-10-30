قطاع الضيافة السعودي يواصل النمو.. ارتفاع المرافق السياحية بنسبة 58% خلال الربع الثاني من 2025

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاضٍ طفيفٍ في معدلات إشغال الفنادق ومرافق الضيافة في المملكة خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ بلغ معدل إشغال الغرف الفندقية 53.2%، بانخفاض قدره 2.2 نقطة مئوية مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 التي سجّلت 55.4%. كما شهدت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى تراجعًا مماثلًا، حيث بلغ معدل الإشغال 50.2% مقابل 52.4% في الربع المماثل من العام الماضي.
ورغم التراجع الطفيف في نسب الإشغال، أظهرت البيانات ارتفاعًا كبيرًا في عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المملكة بنسبة 58%، ليصل إجماليها إلى 5,326 مرفقًا بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 3,371 مرفقًا خلال الفترة ذاتها من عام 2024. وشكّلت الفنادق 52.6% من إجمالي هذه المرافق بعدد بلغ 2,799 فندقًا، فيما استحوذت الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى على 47.4% بعدد 2,527 مرفقًا، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في البنية التحتية السياحية بالمملكة.
وفيما يتعلق بالأسعار، سجّل متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية نحو 643 ريالًا خلال الربع الثاني من 2025، بانخفاضٍ نسبته 3.9% مقارنةً بالسعر في الربع المماثل من العام السابق الذي بلغ 669 ريالًا. بينما بلغ متوسط سعر الغرف في الشقق المخدومة ومرافق الضيافة الأخرى 201 ريالًا، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1% مقارنةً بـ 199 ريالًا في العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن مدة الإقامة في الفنادق شهدت انخفاضًا، حيث بلغ المتوسط 4.8 ليلة للنزيل الواحد في الربع الثاني من 2025، مقارنةً بـ 5.2 ليلة خلال الفترة نفسها من 2024 بنسبة تراجع بلغت 7.7%، فيما بلغ متوسط الإقامة في الشقق المخدومة ليلتين بانخفاض قدره 4.8%.
كما كشفت البيانات عن ارتفاع في عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بالمملكة ليصل إلى 997,357 مشتغلًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 4% مقارنةً بالربع المماثل من 2024، منهم 247,600 سعودي يمثلون 24.8% من إجمالي العاملين في القطاع، فيما بلغ عدد غير السعوديين 749,757 بنسبة 75.2%. وبيّنت الإحصاءات أن الذكور يشكلون 86.8% من إجمالي العاملين في القطاع السياحي، بعدد 865,626 مشتغلًا، مقابل 13.2% للإناث بعدد 131,731 مشتغلة، ما يعكس استمرار النمو في حجم التوظيف ضمن قطاع الضيافة والسياحة رغم التراجع الطفيف في نسب الإشغال.