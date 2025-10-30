قطاع الضيافة السعودي يواصل النمو.. ارتفاع المرافق السياحية بنسبة 58% خلال الربع الثاني من 2025

كما كشفت البيانات عن ارتفاع في عدد المشتغلين في الأنشطة السياحية بالمملكة ليصل إلى 997,357 مشتغلًا خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 4% مقارنةً بالربع المماثل من 2024، منهم 247,600 سعودي يمثلون 24.8% من إجمالي العاملين في القطاع، فيما بلغ عدد غير السعوديين 749,757 بنسبة 75.2%. وبيّنت الإحصاءات أن الذكور يشكلون 86.8% من إجمالي العاملين في القطاع السياحي، بعدد 865,626 مشتغلًا، مقابل 13.2% للإناث بعدد 131,731 مشتغلة، ما يعكس استمرار النمو في حجم التوظيف ضمن قطاع الضيافة والسياحة رغم التراجع الطفيف في نسب الإشغال.