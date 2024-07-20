"فلكية جدة": بدر محرم في سماء الوطن العربي اليوم وغدًا والإضاءة 99.2%

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن القمر سيظهر من أفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس، وسيكون حجمه الظاهري كبيرًا عندما يكون قريبًا من الأفق ولونه محمرًا برتقاليًّا، وسيكون مساره في سماء الليل يشبه مسار شمس يناير عبر سماء النهار؛ لذلك لن يرصد القمر في المناطق الشمالية البعيدة من الكرة الأرضية على الإطلاق؛ وذلك لأن القمر البدر في شهر يوليو مثل شمس يناير، يكون بعيدًا نحو جنوب السماء بحيث لا يمكن رؤيته من خطوط العرض القطبية الشمالية.