"فلكية جدة": بدر محرم في سماء الوطن العربي اليوم وغدًا والإضاءة 99.2%

تشهد سماء الوطن العربي، القمرَ في طور البدر اليوم؛ حيث سيكون مضاءً بنسبة 99.2% بنور الشمس ومشاهَدًا طوال الليل بالتزامن مع الذكرى الـ55 للهبوط الأول للإنسان على سطحه.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن القمر سيظهر من أفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس، وسيكون حجمه الظاهري كبيرًا عندما يكون قريبًا من الأفق ولونه محمرًا برتقاليًّا، وسيكون مساره في سماء الليل يشبه مسار شمس يناير عبر سماء النهار؛ لذلك لن يرصد القمر في المناطق الشمالية البعيدة من الكرة الأرضية على الإطلاق؛ وذلك لأن القمر البدر في شهر يوليو مثل شمس يناير، يكون بعيدًا نحو جنوب السماء بحيث لا يمكن رؤيته من خطوط العرض القطبية الشمالية.
وسيصل القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل ويكون مائلًا نحو الجنوب، وسيغرب بأفق الجنوب الغربي مع شروق شمس الأحد، وبشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرٌ طوال الليل، ولكن علميًّا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها 180 درجة مقابل الشمس، وسيحدث هذا يوم غد عند الساعة 01:17 ظهرًا بتوقيت مكة (10:17 صباحًا بتوقيت غرينتش) ويكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.
ويعد هذا التوقيت من الشهر مثاليًّا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير؛ خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس.. وتلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعد فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.
وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهَدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.