بإنتاج سنوي يتجاوز 3.8 ألف طن.. 40% الاكتفاء الذاتي للمملكة من فاكهة البابايا

وأوضح التقرير الصادر ضمن حملة "جاء وقتها" التي أطلقتها الوزارة لرفع كفاءة منظومة تسويق الفواكه المحلية، أن موسم إنتاج فاكهة البابايا يبدأ من مايو حتى أغسطس، وتعتبر البابايا من المحاصيل ذات الميز النسبية التي تتركز زراعتها في منطقتي الشرقية وجازان في محافظات "هروب، أبوعريش، صبيا، ضمد"، مشيرًا إلى أن المملكة تتميز بزراعة وإنتاج العديد من هجن البابايا؛ ومنها هجين "ريد ليدي" وهو الأكثر زراعة بمناطق المملكة، وهجين "ريد بيلا"، وهجين "تايننج"، بالإضافة إلى عدد من السلالات المحلية "البلدي"، والأصناف المستوردة.