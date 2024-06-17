"الجاسر" يلتقي مع 3 وزراء من تركيا وسيراليون وجيبوتي لتعزيز التعاون

وتضمنت الزيارة استعراض المركز الإعلامي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بمشعر منى، حيث اطلع الوزراء على دور المركز في تمكين الزوار والإعلاميين من معرفة كل ما يتعلق بالمنظومة من أخبار ومعلومات محدثة في موسم حج 1445 هـ، بالإضافة لشاشات حديثة تستعرض التقنيات الحديثة التي سخرتها المنظومة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.