"الجاسر" يلتقي مع 3 وزراء من تركيا وسيراليون وجيبوتي لتعزيز التعاون

التقى وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر عددًا من الوزراء الدوليين في مقر أعمال المنظومة بمشعر منى، وذلك في لقاءات ثنائية لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
وفي البداية، التقى "الجاسر" وزير النقل والبنية التحتية بجمهورية تركيا عبدالقادر أورال أوغلو، بالإضافة إلى وزير النقل والطيران بجمهورية سيراليون الحاجي فانداي توراي، ووزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بجمهورية جيبوتي مؤمن حسن برة.
وتضمنت الزيارة استعراض المركز الإعلامي لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية بمشعر منى، حيث اطلع الوزراء على دور المركز في تمكين الزوار والإعلاميين من معرفة كل ما يتعلق بالمنظومة من أخبار ومعلومات محدثة في موسم حج 1445 هـ، بالإضافة لشاشات حديثة تستعرض التقنيات الحديثة التي سخرتها المنظومة لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود المستمرة لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال النقل والخدمات اللوجستية، وذلك انطلاقًا من تعزيز مكانة المملكة كمحور رئيسي في الشبكة العالمية للنقل والخدمات اللوجستية.