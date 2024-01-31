توقف فورًا عن استخدامه.. "التجارة" تستدعي 23.028 خلاط (BlendJet 2) بهذا الرقم التسلسلي

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 23.028 خلاط (BlendJet 2)؛ لاحتمالية ارتفاع درجة حرارة الخلاط، وانكسار الشفرات مما يعرّض المستهلكين لمخاطر الإصابة بجروح وخطر نشوب حريق؛ داعية إلى التوقف الفوري عن استخدامها.
ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي، بين 5201 حتى 5542، والتوقف فورًا عن استخدام المنتج بعد التحقق من خلال زيارة رابط الشركة الصانعة https://snlookup.blendjet.com
وطالبت على حسابها في "إكس" بالتواصل مع الشركة لتوفير قاعدة بديلة مجانًا، أو إعادة المنتج لمنفذ البيع واسترداد كامل مبلغ الشراء.