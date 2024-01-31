توقف فورًا عن استخدامه.. "التجارة" تستدعي 23.028 خلاط (BlendJet 2) بهذا الرقم التسلسلي

ودعت الوزارة إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي، بين 5201 حتى 5542، والتوقف فورًا عن استخدام المنتج بعد التحقق من خلال زيارة رابط الشركة الصانعة https://snlookup.blendjet.com