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مقاطع رائجة لـ "اختراق نيزك سماء حائل".. ومختص: إن نجا شيءٌ يصل هنا!
قال: موقعه التقريبي بين حائل والمدينة والقصيم على ارتفاع 80 - 120 كلم
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بمنطقة حائل، صباح اليوم، مقاطع وصوراً لجرم أو نيزك لامع اخترق سماء المنطقة، فيما لم يصدر من أي جهة مختصة بيان حول ذلك.
وظهر الجرم بضوء قوي جداً، أعقبه دخان بقي لما يقرب من نصف دقيقة حتى اختفى.
وقال المتخصّص في علم الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز الفلكي مُلهَم هندي، على حسابه على "تويتر"، إنه وفقاً لعددٍ كبيرٍ من الشهادات من مختلف المدن، فإن الموقع التقريبي لدخول النيزك بين حائل والمدينة المنوّرة والقصيم على ارتفاع 80 - 120 كلم.
وأضاف: "إن نجا شيءٌ منه قد يكون وصل إلى الأرض بين الطائف والرياض".