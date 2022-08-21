مقاطع رائجة لـ "اختراق نيزك سماء حائل".. ومختص: إن نجا شيءٌ يصل هنا!

وقال المتخصّص في علم الفلك الفيزيائي بجامعة الملك عبدالعزيز الفلكي مُلهَم هندي، على حسابه على "تويتر"، إنه وفقاً لعددٍ كبيرٍ من الشهادات من مختلف المدن، فإن الموقع التقريبي لدخول النيزك بين حائل والمدينة المنوّرة والقصيم على ارتفاع 80 - 120 كلم.