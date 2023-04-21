كل نوع وله سعر.. "الحناء" بوابة نساء الشمالية في العيد إلى أبهى الحلل

ويتزايد الإقبال على طلب النقش في مناسبات عديدة؛ كونها تقليدًا تراثيًّا يتطور ويمارس كمهنة ومصدر للرزق في كثير من المواسم والأفراح بأنواعها؛ حيث تصبح الصالونات مليئة بالنساء اللاتي يقدمن هذه الخدمة، ويتفنن في النقش والزخارف والألوان المائلة إلى الأحمر الداكن أو الأسود.