"صندوق التنمية الصناعية" يُعلن بدء التسجيل في النسخة الثانية من "هاكاثون الصناعة"

ويطرح "هاكاثون الصناعة 2023" تحديات المُصنّعين الوطنيين عبر 3 مسارات، هي: التصميم، الإنتاج، والاستدامة، كما تنقسم مراحل الهاكاثون إلى 4 مراحل: الأولى "مرحلة التسجيل" والتي تبدأ من 13 إلى 29 أغسطس، والثانية "مرحلة الفرز" من 29 أغسطس إلى 7 سبتمبر، والثالثة "مرحلة المعسكر التدريبي" يومي 14 و15 سبتمبر، ليُختَتَم الهاكاثون بالمرحلة الرابعة التي تتضمّن اختيار الفائزين والحفل الختامي يوم 16 سبتمبر.