المستشفيات تحت الحصار.. وزير الصحة الفلسطيني: نواجه كارثة صحية في غزة

علق وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان مساء الخميس على إعلان منظمة الصحة العالمية حول "هدنات إنسانية" في قطاع غزة للتلقيح ضد شلل الأطفال، وقال من رام الله: "لم نتلق أي تأكيد رسمي عن هدن إنسانية في غزة".
وتفصيلاً، أوضح الوزير "أبو رمضان" أن "أي حملة تطعيم يجب أن تكون متزامنة بكل محافظات غزة"، لافتًا إلى أن "1.2 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال دخلت غزة"، وشدد على أنه "لا يمكن إجراء حملات تطعيم تحت النار في غزة"، مردفًا: "نواجه كارثة صحية في غزة مع احتمالية انتشار شلل الأطفال".
أضاف أن "الفرق الأممية في غزة استهدفت على الرغم من تقديم معلومات عن تحركاتها"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل أعاقت وصول سيارات الإسعاف للمستشفيات بالضفة الغربية"، وفقًا للعربية نت.
وأكد وزير الصحة الفلسطيني أن "المستشفيات في جنين وطوباس تحت حصار إسرائيلي".