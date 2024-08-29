المستشفيات تحت الحصار.. وزير الصحة الفلسطيني: نواجه كارثة صحية في غزة

وتفصيلاً، أوضح الوزير "أبو رمضان" أن "أي حملة تطعيم يجب أن تكون متزامنة بكل محافظات غزة"، لافتًا إلى أن "1.2 مليون جرعة تطعيم ضد شلل الأطفال دخلت غزة"، وشدد على أنه "لا يمكن إجراء حملات تطعيم تحت النار في غزة"، مردفًا: "نواجه كارثة صحية في غزة مع احتمالية انتشار شلل الأطفال".