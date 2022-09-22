محليات

"السند": الوطن غدا شامة في جبين الدهر لا تزيده الأيام إلا مجدًا ولا الأزمات إلا ثباتًا وشموخًا

أكد: بلادنا تحتل دائمًا الصدارة في التنمية والمبادرات العالمية والمساعدات الإنسانية