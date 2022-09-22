"السند": الوطن غدا شامة في جبين الدهر لا تزيده الأيام إلا مجدًا ولا الأزمات إلا ثباتًا وشموخًا

قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني الثاني والتسعين للمملكة العربية السعودية: "هذا الصرح الشامخ العظيم المملكة العربية السعودية الذي أسِّس على التوحيد والعدل وإقامة شرع الله جل وعلا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم وأشرف دولة على وجه الأرض اليوم، مضيفًا هذا الوطن غدا شامة في جبين الدهر، لا تزيده الأيام إلا مجدًا ولا الأزمات إلا ثباتًا وشموخًا وتألقًا".
وقال الدكتور السند: "لقد حُقَّ لكل مواطن ومقيم على ثرى هذه البلاد الطيِّبة أن يعتز ويُعلي رأسه شامخًا بانتسابه وعيشه في هذا الوطن المعطاء، الذي يزداد شرفًا بقيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهدًا في نماء وازدهار ورفعة بلادنا، وراحة ورغد العيش للمواطنين والمقيمين، فبادلها الشعب حبًا بحبٍ ووفاء بوفاء".
وأكد أن "بلادنا المملكة العربية السعودية تحتل دائمًا محل الصدارة والريادة في التنمية والمبادرات العالمية والمساعدات الإنسانية في قفزات متسارعة، وعمل دؤوب من خلال مشروعات عملاقة وبرامج تنموية طموحة ورؤية سديدة".
ودعا الدكتور السند، الله العلي القدير، أن يرحم الملك المؤسس الباني لهذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله-، وأبناءه الملوك البررة من بعده، والذين أسسوا هذا الكيان العظيم والصرح الشامخ.
ودعا الدكتور السند، الله سبحانه، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن ينفع بهما الإسلام والمسلمين ويبارك في جهودهما.