توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة عبدالله العثيم للاستثمار

بحضور محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وعبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار، وقّع "التدريب التقني والمهني" مذكرة تعاون مع شركة عبدالله العثيم للاستثمار؛ لتعزيز الجهود المشتركة الداعمة لتدريب وتأهيل الشباب السعودي، وتمكينهم من الخبرات والمهارات المطلوبة لسوق العمل؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقّع الاتفاقية من جانب المؤسسة: نائبُ المحافظ للخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني؛ فيما وقّعها من جانب شركة عبدالله العثيم للاستثمار: مشعل بن عميره الرئيس التنفيذي للشركة.
وأكد محافظ التدريب التقني والمهني، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سعي المؤسسة لتفعيل سبل التعاون والتواصل مع قطاع الأعمال؛ وذلك لتحقيق رسالة التدريب التقني بدعم قطاع الأعمال بالكوادر الوطنية المؤهلة تقنيًّا وفنيًّا.
وأضاف أن التعاون مع كل القطاعات يأتي ضمن مستهدفات التدريب التقني، وسعيه لتضافر جهود الجميع من أجل التطوير وتنمية الإنسان والمجتمع، وتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج يحقق تطلعات قيادة هذه البلاد.
من جانبه أوضح عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار، أن التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون المشترك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة عبدالله العثيم للاستثمار، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها الشركات الوطنية لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير الممكنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية وتواكب مستجدات العصر ومتطلباته. وتدفع بمطلوبات التنمية المستدامة؛ تحقيقًا لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، يحفظهما الله.
وثمّن مشعل بن عميره -الرئيس التنفيذي- الجهودَ التي يضطلع بها التدريب التقني والمهني لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أن التعاون بين التدريب التقني ومجموعة عبدالله العثيم، يخدم مجالات التدريب والتأهيل، ويفتح المجال لتنفيذ العديد من البرامج المشتركة فضلًا عن السعي إلى توفير الفرص الوظيفية المناسبة لمخرجات التدريب التقني حسب سياسة التوظيف والوظائف المتاحة بمجموعة شركات العثيم.