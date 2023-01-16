توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة عبدالله العثيم للاستثمار

من جانبه أوضح عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم للاستثمار، أن التوقيع على مذكرة التفاهم والتعاون المشترك مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة عبدالله العثيم للاستثمار، وتعزيزًا للجهود التي تقوم بها الشركات الوطنية لتوفير المزيد من فرص التدريب والتأهيل للشباب السعودي، وإعداد جيل من الكوادر المؤهلة في مختلف المجالات والتخصصات، وتوفير الممكنات التي تساعد في تطوير المهارات المهنية وتواكب مستجدات العصر ومتطلباته. وتدفع بمطلوبات التنمية المستدامة؛ تحقيقًا لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء، يحفظهما الله.