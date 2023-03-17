توقعات بتأثيرات إيجابية مع انتعاش الطلب الصيني..النفط عند 73.4 دولاراً

وقال محللو "جيه.بي مورجان" في مذكرة: "تجري إعادة تقييم الطلب على النفط، لكننا لا نتوقع تغيرًا يذكر في الأساسيات ونميل إلى تجاوز تقلبات القطاع المالي، مع الحفاظ على توقعاتنا للأسعار دون تغيير في الوقت الحالي، فيما ننتظر تحديثًا بشأن إجراءات السياسة المحتملة في الأسابيع المقبلة"، في إشارة إلى اجتماع لمجموعة أوبك+ وتحرك واشنطن المحتمل لإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية"؛ حيث تجتمع اللجنة الاستشارية لأوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، في الثالث من أبريل.