القطاعات الأمنية بعسير ترسم لوحات إبداعية بمناسبة اليوم الوطني

وتفاعل الحضور الكبير الذي امتلأت به جنبات موقع العروض في حي المحالة بأبها مع التشكيل الفني الذي رسم رقم "94" بواسطة الآليات والمعدات العسكرية التي مثَّلت جميع القطاعات الأمنية في منطقة عسير، إضافة إلى العروض والمهارات التي قدَّمها المشاركون في المسيرة.