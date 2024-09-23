القطاعات الأمنية بعسير ترسم لوحات إبداعية بمناسبة اليوم الوطني

نظَّمت القطاعات الأمنية بمنطقة عسير اليوم مسيرة عسكرية بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة، اشتملت على استعراضات ولوحات إبداعية، تُعبِّر عن المناسبة الوطنية الغالية.
وتفاعل الحضور الكبير الذي امتلأت به جنبات موقع العروض في حي المحالة بأبها مع التشكيل الفني الذي رسم رقم "94" بواسطة الآليات والمعدات العسكرية التي مثَّلت جميع القطاعات الأمنية في منطقة عسير، إضافة إلى العروض والمهارات التي قدَّمها المشاركون في المسيرة.
وجسدت المسيرة التي جذبت مئات المحتفلين بمناسبة اليوم الوطني أجمل صور الاعتزاز والفخر والانتماء لهذا الوطن.