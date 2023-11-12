منعه من فتح فمه والرضاعة.. "سلمان الطبية" تفك الْتحام فكين لرضيع بنجاح

تمكّن فريق طبي متخصص بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، بالتعاون مع كلية الأسنان بجامعة طيبة، من إجراء عملية دقيقة لرضيع بعمر ٣ أشهر، وُلد بالْتحام خلقي بين الفكين العلوي والسفلي؛ مما منعه من فتح الفم أو الرضاعة الطبيعية.
وبيّن تجمع المدينة المنورة الصحي، أنه تم تجهيز الرضيع مباشرة للعملية الجراحية من قِبَل الطاقم الطبي من قسم العمليات والجراحين المشاركين؛ حيث نجح الفريق الطبي في تنبيب الحنجرة باستخدام جهاز الألياف البصرية، وإجراء العملية الجراحية الدقيقة بفك الالتصاق النسيجي والعظمي بين الفكين العلوي والسفلي، وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.
يُذكر أن طوارئ مستشفيات مدينة الملك سلمان الطبية قد استقبلت 83017 مراجعًا خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م؛ فيما استفاد من خدمات العيادات الخارجية 102.390 مراجعًا، وأجريت 3473 عملية جراحية و2942 حالة ولادة خلال ثلاثة أشهر.