منعه من فتح فمه والرضاعة.. "سلمان الطبية" تفك الْتحام فكين لرضيع بنجاح

تمكّن فريق طبي متخصص بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، بالتعاون مع كلية الأسنان بجامعة طيبة، من إجراء عملية دقيقة لرضيع بعمر ٣ أشهر، وُلد بالْتحام خلقي بين الفكين العلوي والسفلي؛ مما منعه من فتح الفم أو الرضاعة الطبيعية.