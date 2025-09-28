أكثر من 150 ألف زائر يشارك في احتفالات (إثراء) بيوم الوطن

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) فعاليات اليوم الوطني الخامس والتسعين، حيث استقبل المركز أكثر من 150 ألف زائر خلال الفترة من يوم الاثنين وحتى يوم السبت 27 سبتمبر 2025، وامتلأت مرافق المركز بفعاليات متنوعة جمعت بين الفن والثقافة والمعرفة، لتغرس قيم المواطنة وتعزز الانتماء الوطني في تجربةٍ ثريةٍ وملهمةٍ لجميع أفراد العائلة.