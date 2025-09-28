أكثر من 150 ألف زائر يشارك في احتفالات (إثراء) بيوم الوطن

اختتم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) فعاليات اليوم الوطني الخامس والتسعين، حيث استقبل المركز أكثر من 150 ألف زائر خلال الفترة من يوم الاثنين وحتى يوم السبت 27 سبتمبر 2025، وامتلأت مرافق المركز بفعاليات متنوعة جمعت بين الفن والثقافة والمعرفة، لتغرس قيم المواطنة وتعزز الانتماء الوطني في تجربةٍ ثريةٍ وملهمةٍ لجميع أفراد العائلة.
صناعات سعودية
قدّم المركز سلسلةً من ورش العمل التفاعلية والبرامج التعليمية التي أبرزت الصناعات السعودية وما تحمله من تنوّعٍ وثراء، بدءًا من البلاستيك الخام والزراعة السمكية، وصولًا إلى الصناعات المعدنية والتكنولوجية. كما سلّط المعرض الضوء على مبادرات الاستدامة البيئية، مما منح الزوّار فرصةً للتجربة المباشرة والتفاعل مع التطورات الصناعية الحديثة.
من البن إلى الفنجان
عُرضت القهوة السعودية كرمزٍ متجذّرٍ في الضيافة والهوية الوطنية من خلال رحلة تبدأ بزراعة البن وتنتهي بالفنجان. وأتاح المعرض للزوّار استكشاف الطرق التقليدية المتنوعة لتحضير القهوة في مختلف مناطق المملكة، ليُجسِّد التنوع الجغرافي والاجتماعي ويُعيد إحياء ذاكرة الضيافة التي تناقلتها الأجيال.
سيفان ونخلة
أعادت الفعاليات إحياء تاريخ الرمز الوطني الخالد «السيفين والنخلة» عبر صور ووثائق أرشيفية عرضت مراحله منذ بداياته وحتى اعتماده بالشكل الحالي، وقدّمت قراءة معرفية ومعنوية للدلالات الرمزية؛ حيث مثّلت النخلة رمز العطاء والحياة، فيما جسّد السيفان معاني القوة والدفاع عن الوطن، في تجربة بصرية عمّقت الاعتزاز بالهوية الوطنية.
عرض عسكري
قدّمت وزارة الداخلية عرضًا عسكريًا داخل حدائق إثراء تضمن لوحات استعراضية متقنة، شارك فيها الجنود بإيقاعات منظمة أظهرت روح الانضباط والتفاني، وسط تفاعل جماهيري كبير تعالت فيه الهتافات، ليكون ذلك تجسيدًا حيًا لمعاني الولاء والانتماء وتاريخ بطولات رجال الأمن في خدمة الوطن.
تجارب استثنائية
ومنح المركز الزوّار تجربةً استثنائيةً، إذ أُتيح لهم التقاط صور شخصية وكتابة رسائل إلى ذواتهم لقراءتها بعد خمس سنوات، على أن تُرسل إليهم في عام الرؤية 2030. وجسّدت هذه الفعالية مساحةً تربط الحاضر بالمستقبل وتفتح آفاق الأمل والتطلعات، في انعكاسٍ لطموحات المملكة ورؤيتها المستقبلية.
نغني للوطن
تواصلت فعالية «نغني للوطن» للعام الرابع على التوالي، حيث قدّم مسرح إثراء مجموعةً من الأغاني الوطنية الخالدة شارك فيها الجمهور بالغناء؛ ومن أبرزها أغنية «سعوديون للأبد» التي جمعت الحضور على صوتٍ واحدٍ يصدح باسم الوطن.