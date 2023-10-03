معرض "إنترسك السعودية" ينطلق في دورته الخامسة في الرياض

ويهدف المعرض الذي أُقيم بإشراف المديرية العامة للدفاع المدني، ويستمر حتى الخامس من أكتوبر الجاري، إلى إبراز جهود المملكة واستثمارها في قطاعي الأمن والسلامة، وتعزيز دورها فيهما، وعرض أحدث منتجات الشركات المحلية والعالمية وخدماتها وتقنياتها.