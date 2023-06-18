أراض زراعية وسكنية.. "السعدون" تطرح مزادها "وجهة الرياض" بمساحات مختلفة

ويحتوي المزاد كذلك على أراضٍ زراعية شمال مدينة الرياض مقابل مخطط الخير وبالقرب من طريق صلبوخ في بلدة ملهم تبدأ مساحاتها من 43,446 م2 وتبعد عن طريق الملك سلمان 30 دقيقة، وعن مستشفى قوى الأمن الجديد 20 دقيقة، وعن مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية 20 دقيقة، وعن مخطط درة الرياض 16 دقيقة.