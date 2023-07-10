الجمعية السعودية لـ"الزهايمر" تطلق مبادرة للزيارات الميدانية لكبار السن

أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مبادرة للزيارات الميدانية لكبار السن، بالتعاون مع مدينة الملك سعود الطبية، وذلك في أجنحة تنويم كبار السن من الرجال والنساء.
وتأتي هذه المبادرة للوقوف على المرضى (طويلي الإقامة)؛ لتخفيف العبء عليهم، والاطمئنان على صحتهم، في لفتة إنسانية متضمنة تقديم هدايا تذكارية، يقدمها ممثلو فريق التثقيف الصحي، ومجموعة من المختصين المتطوعين في هذا المجال.
وتواكب الجمعية مبادراتها ومشاريعها التوعوية والتثقيفية الصحية؛ للتعريف بالمرض ومراحله، وطرق التعامل معه، في سلسلة من البرامج الصحية؛ لما لها من دور مهم في التوعية.
وقدمت الجمعية هدايا متضمنة الألعاب التفاعلية المسلية وألعاب الذاكرة، والكوبونات الصحية، وعددًا من الهدايا كالملبوسات التراثية والعطور والعود الفاخر؛ لإدخال السرور على كبار السن أثناء الإقامة طويلة المدى.
وأعلنت الجمعية استمرار مبادراتها على حسابات التواصل الاجتماعي @SaudiAlZheimer، والتسجيل على رابط الموقع الإلكتروني: www.alz.org.sa.