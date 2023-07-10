الجمعية السعودية لـ"الزهايمر" تطلق مبادرة للزيارات الميدانية لكبار السن

وقدمت الجمعية هدايا متضمنة الألعاب التفاعلية المسلية وألعاب الذاكرة، والكوبونات الصحية، وعددًا من الهدايا كالملبوسات التراثية والعطور والعود الفاخر؛ لإدخال السرور على كبار السن أثناء الإقامة طويلة المدى.

وأعلنت الجمعية استمرار مبادراتها على حسابات التواصل الاجتماعي @SaudiAlZheimer، والتسجيل على رابط الموقع الإلكتروني: www.alz.org.sa.