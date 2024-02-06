تحت رعاية وزير الداخلية .. "الجوازات" تدشن 8 خدمات إلكترونية جديدة

وشمل التدشين (4) خدمات في منصة أبشر، وهي الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الجواز، والوثيقة الرقمية للزائرين، وتقرير مقيم، وتقرير زائر، و(4) خدمات في بوابة مقيم، وهي تعديل الاسم المترجم، والإبلاغ عن فقدان الإقامة، والاستعلام والتحقق من التأشيرات، والتنبيهات (إشعار صاحب العمل).