تحت رعاية وزير الداخلية .. "الجوازات" تدشن 8 خدمات إلكترونية جديدة

دشنت المديرية العامة للجوازات تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز اليوم، (8) خدمات إلكترونية جديدة على منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية "أبشر" وبوابة مقيم، في مقر المديرية العامة للجوازات بالرياض.
جاء ذلك بحضور مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبد العزيز اليحيى ومدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، ونائب مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي، والرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي.
وشمل التدشين (4) خدمات في منصة أبشر، وهي الإبلاغ عن فقدان أو سرقة الجواز، والوثيقة الرقمية للزائرين، وتقرير مقيم، وتقرير زائر، و(4) خدمات في بوابة مقيم، وهي تعديل الاسم المترجم، والإبلاغ عن فقدان الإقامة، والاستعلام والتحقق من التأشيرات، والتنبيهات (إشعار صاحب العمل).
وأكد الفريق اليحيى أن هذه الخدمات تأتي ضمن الخطوات التطويرية للتعاملات الإلكترونية الهادفة إلى توفير الوقت والجهد واختصار الإجراءات والارتقاء بجودة خدمات "الجوازات"، وتوفير الحلول الذكية والتحول الرقمي للإسهام في رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.