مستشار اجتماعي يحذّر من عدم التزام سائقي "دبابات التوصيل" بقواعد السلامة المرورية

وقال "الناشري": هذا الأمر يمثل قلقًا متزايدًا في عدة مدن، واعتبر "الناشري" قيادة هذه الدراجات النارية بشكل غير آمن أمرًا خطيرًا يمكن أن يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية خطيرة، ويمكن أن يؤثر بشكل سلبي على سلامة المشاة والسائقين الآخرين؛ وخاصة عند عدم التزامهم بمسارات الطرق وتجاوز السيارات التي أمامهم من اليمين واليسار، وأغلب الوقت الدخول بين السيارات؛ مما قد يعرض حياتهم والآخرين للخطر.