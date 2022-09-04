الكاتب التربوي الحمادي: شكرًا وزارة التعليم ولكن أعيدوا النظر في جدول حصص الابتدائية

ويوضح الكاتب أن هناك مشكلة تواجه بعض الطلاب وأولياء الأمور وهي الجداول الدراسية المكثفة، حيث سيجد كلٌ من الطالب والمعلم والأسرة صعوبة بالغة في مساعدته لإتقان ما تحتوي عليه من مهارات ومعلومات، ولاسيما أن بعض الجداول تتضمن في اليوم الواحد، مجموعة من المواد ذات المهارات الرئيسة، والتي تتطلب جهدًا كبيرًا لإتقانها في البيت، وهذا ما يتطلب مراعاتها أثناء وضع الجداول الدراسية.