كيف استطاعت المملكة مكافحة خطاب الكراهية والتطرف في الفضاء الرقمي؟

جهود تناغمت مع صوغ المركز مؤشر التطرف العالمي، الذي يرتكز على 3 مرتكزات: تقنية، وإعلامية، وفكرية، تتبنى أحدث المناهج العلمية في متابعة خطابات الكراهية والفكر المتطرف ومروجيها، والرد عليها بصناعة إعلام ومحتوى محترف ينشر التسامح والاعتدال، تحت إشراف "لجنة الفكر العليا»" التي تضم كبار المفكرين والعلماء المسلمين من العالم أجمع، والقادرين على مواجهة هذا الفكر.