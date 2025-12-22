مكتبة الملك عبد العزيز العامة تطلق مهرجان القراءة الخامس والعشرين بمشاركة ١٠٠ مدرسة و ١٥٠٠ طالب وطالبة

تهدف الفعاليات التي تقدمها المكتبة بشكل متنوع هذا العام ، سواء على مستوى القراءة، أو الدورات القرائية، أو في استخدام التقنيات الحديثة المساعدة، تهدف إلى تنمية ميول وتعزيز حب القراءة والاطلاع، وتنويع مجالات المعرفة الأدبية والعلمية والثقافية لدى الطلاب والطالبات، وتشجيع المعلمين والمعلمات على غرس مفهوم القراءة الحرة التي تركز كذلك على إبراز المواهب والمعلومات وتنمية اللغة العربية لدى المشاركين والمشاركات في الفعاليات.