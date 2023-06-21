"تلال العقارية" من الحلم إلى "الواقع".. هنا قصة نجاح ملهمة يرويها عبدالرحمن البسام

هذه التي كنت أحبها، أما التي أعشقها فهي الألعاب التي فيها بناء المدن مثل سلسلتي Sim وTycoon. فقد استهواني أن أبدأ من الصفر، ثم أبدأ البناء مراقبًا -أثناء ذلك- مؤشرات رضى السكان وانسيابية الحركات المرورية واللوجستية، وهدفك النهائي هو مدينة مزدهرة اقتصاديًّا سعيدة السكان، ويحول بينك وبين هدفك طبعًا ظروف جيوسياسية من مادة ومنافسين، وكذلك كوارث طبيعية من عواصف وبراكين. ولا يمنع بين الحين والآخر ظهور وحش جودزيلا المفاجئ الذي يأتي على حين غرة فيسحق نصف ما بنيته؛ ليس مباليًا بساعات السهر والتضحيات العلمية التي نلقى بها في الصباح المدرسي شرَف الضرب بالمسطرة لعدم حل الواجب.