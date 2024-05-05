"البدر" لن يغيب.. حضر شاعراً رقيقاً بـ"مرتني الدنيا" ورحل شامخاً في "زمان الصمت"

والأمير "البدر"؛ وُلد في الرياض عام 1949م، ودرس مراحله الابتدائية بين المملكة ومصر، والمتوسطة في مدرسة الملكة فكتوريا في الإسكندرية، ودرس المرحلة الثانوية في الرياض، كما درس في بريطانيا، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وعُرف على الساحتين السعودية والعربية، بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية، له مجهوداتٌ كبيرة في وضع نصوصٍ أدبية ذات مستوى راقٍ، ونال التكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتمّ منحه وشاح الملك عبدالعزيز عام 2019.