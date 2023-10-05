"ارتباط العلاوة بالرخصة المهنية".. إجابة وزير التعليم تفتح باب الأمل للمعلمين

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال كلمة الوزير "البنيان" في المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقده عصر أمس الأربعاء للحديث عن أبرز المستجدات في قطاع التعليم، حيث قال: الرخصة المهنية مهمة لأي عمل مهني؛ ونحن الآن نعمل مع هيئة تقويم التعليم والتدريب على دراسة ما تم إنجازه فيما يخص الرخصة المهنية ومعرفة مجالات التطوير وهناك عمل مشترك، ومن ضمن هذه الدراسات تأثيرها الحالي والمستقبلي على المعلم والمعلمة.