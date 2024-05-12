انطلاق الاختبارات الوطنية "نافس" في مدارس "تعليم جازان"

وتستمر الاختبارات الوطنية "نافس" للصف الثالث الابتدائي من الأحد إلى الأربعاء من 12 إلى 15 مايو 2024م، وفي الصف السادس الابتدائي من الخميس إلى الأربعاء من 16 إلى 22 مايو 2024م، وفي الصف الثالث الابتدائي من الخميس إلى الاثنين من 23 إلى 27 مايو 2024م.