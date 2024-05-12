انطلاق الاختبارات الوطنية "نافس" في مدارس "تعليم جازان"

انطلقت الاختبارات الوطنية "نافس"، اليوم الأحد، في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، للصفوف الثالث والسادس الابتدائي والثالث المتوسط، التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع وزارة التعليم.
وتستمرّ الاختبارات حتى 27 مايو الجاري، في مجالات القراءة والرياضيات والعلوم.
وتستمر الاختبارات الوطنية "نافس" للصف الثالث الابتدائي من الأحد إلى الأربعاء من 12 إلى 15 مايو 2024م، وفي الصف السادس الابتدائي من الخميس إلى الأربعاء من 16 إلى 22 مايو 2024م، وفي الصف الثالث الابتدائي من الخميس إلى الاثنين من 23 إلى 27 مايو 2024م.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي بن حسن عقدي: إن عدد الطلاب والطالبات المشاركين بلغ "79,190" طالبًا وطالبة في الصفوف المستهدفة، حسب المواعيد.
وأشار إلى تنفيذ العديد من اللقاءات والبرامج التدريبية والمبادرات؛ لدعم المدارس في تحسين وتعزيز نواتج التعلّم.
وأوضح "عقدي" أن اختبارات "نافس" تهدف لتقويم التحصيل التعليمي للطلبة، وتحفز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب التعليم، وتوفر التقارير والبيانات المفصلة حول التحصيل العلمي للطلبة والمتغيرات المؤثرة فيه، وتمكين التحليل العلمي لأداء المنظومة لوضع الحلول وتحسين الأداء.
كما تهدف إلى قياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية ودعم تحقيق مستهدفاتها.
وأشار "عقدي" إلى أن الإدارة العامة للتعليم أطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي "إكس" الرسمية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم ومكاتب التعليم والمدارس؛ حملة إعلامية لتوعية وتثقيف المجتمع بالاختبارات الوطنية "نافس"؛ وذلك لتسليط الضوء على أهميتها في معرفة مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس في المواد الدراسية المستهدفة "القراءة، والرياضيات، والعلوم"؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى عوامل نجاح تطبيقها ودور أولياء الأمور في إنجاحها وكيفية مساعدتهم لأبنائهم وبناتهم في "نافس"، إضافة الى التعليمات والإرشادات لأداء الطلبة للاختبارات.