"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تستعد لإطلاق 3 فعاليّات

تستعد هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، اليوم الجمعة، لإطلاق ثلاث فعاليّات في ثلاث مناطق بمناسبة عيد الفطر المبارك ولمدة ثلاثة أيام بدءًا من عصر الجمعة وحتى مساء الأحد المقبل.
ووجهت الهيئة سؤالاً تفاعليًا لأبناء سكان مراكز تربة بمنطقة حائل، وقبة بمنطقة القصيم، ولينة بمنطقة الحدود الشمالية، التي ستُقام فيها فعاليّات العيد: "جاهزون لفعاليات عيد الفطر المبارك؟".
ويشهد اليوم الأول عددًا من الفعاليّات والأنشطة تبدأ بافتتاح المواقع، وتوزيعات العيديات على الجمهور، كما تضم الفعاليّات: أركان الفوتوبوث، وأكشاك الطعام للأسر المنتجة، وأكشاك ألعاب كرنفالية، والرسم على الوجه، وعروض المسرح، والعرضة الشعبية السعودية، ومنطقة ألعاب الأطفال، والعروض الحية المتجولة، والشيلات، والمسابقات على المسرح، إضافة إلى الخيمة الشعبية المخصصة للضيافة، ومنطقة استقبال الزوار.
وتتقاسم برامج الفعاليّات في المناطق الثلاث بتوفير الهدايا للزوار والتي تصل إلى 900 هدية، وتتباين بين ألعاب أطفال ودمى وغيرها، فيما تقدم جوائز للمسرح تصل قيمتها اليومية 10 آلاف ريال.
ويأتي إطلاق الهيئة لتلك الفعاليّات في مراكز تربة، وقبة، ولينة الواقعة ضمن نطاق المحمية امتدادًا لجهود الهيئة الاستراتيجية الساعية إلى تفعيل دور المجتمع المحلي، وإبراز مناطق المحمية، وتقديم تجارب مبهرة للسياحة البيئية، إلى جانب تفعيل الرسائل التوعوية والترفيهية للمجتمع المحلي.