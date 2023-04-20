"هيئة تطوير محمية الإمام تركي" تستعد لإطلاق 3 فعاليّات

ويشهد اليوم الأول عددًا من الفعاليّات والأنشطة تبدأ بافتتاح المواقع، وتوزيعات العيديات على الجمهور، كما تضم الفعاليّات: أركان الفوتوبوث، وأكشاك الطعام للأسر المنتجة، وأكشاك ألعاب كرنفالية، والرسم على الوجه، وعروض المسرح، والعرضة الشعبية السعودية، ومنطقة ألعاب الأطفال، والعروض الحية المتجولة، والشيلات، والمسابقات على المسرح، إضافة إلى الخيمة الشعبية المخصصة للضيافة، ومنطقة استقبال الزوار.