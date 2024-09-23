السفير القطري لدى المملكة: نشعر بفخر واعتزاز للنهضة التي حققتها السعودية

وأكد أن المملكة تمضي بخطى ثابتة في مسار تحقيق أحلامها بعد ما قدّم لها الآباء بقيادة الملك عبدالعزيز تضحيات لترسيخ دعائم وحدتها وتثبيت أركانها، وما تم من نهضة وتطور في عهد ملوك المملكة، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وهو ما يشير إلى تاريخها الناصع وحاضرها المزدهر ومستقبلها الأكثر إشراقًا، بما بلغته من نهضة وتعزيز لمكانتها المتقدمة بين دول العالم بتوفيق من الله ثم ما بذله أبناؤها من جهود تؤكد علو الهمة وقوة العزيمة.