السفير القطري لدى المملكة: نشعر بفخر واعتزاز للنهضة التي حققتها السعودية

هنأ سفير دولة قطر لدى المملكة بندر بن محمد العطية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني الـ94 للمملكة.
وأكد أن المملكة تمضي بخطى ثابتة في مسار تحقيق أحلامها بعد ما قدّم لها الآباء بقيادة الملك عبدالعزيز تضحيات لترسيخ دعائم وحدتها وتثبيت أركانها، وما تم من نهضة وتطور في عهد ملوك المملكة، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وهو ما يشير إلى تاريخها الناصع وحاضرها المزدهر ومستقبلها الأكثر إشراقًا، بما بلغته من نهضة وتعزيز لمكانتها المتقدمة بين دول العالم بتوفيق من الله ثم ما بذله أبناؤها من جهود تؤكد علو الهمة وقوة العزيمة.
وقال: "عندما نستعرض بعض منجزات المملكة فإننا نشعر بفخر واعتزاز لهذه النهضة التي ستنعكس إيجابًا على بقية دول المنطقة، وفي هذا المجال نُذكّر بتحضيراتها المتميزة لاستضافة الفعاليات والبطولات العالمية الكبرى، وعلى رأسها معرض إكسبو الدولي 2030، متطلعين وكلنا ثقة لاستضافة متميزة لكأس العالم لكرة القدم 2034".
وأضاف سفير دولة قطر لدى المملكة: إن العلاقات الراسخة والأواصر الأخوية الوثيقة بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية تشهد تطورًا مستمرًا وتعاونًا متسارعًا على الأصعدة كافة، بل أصبحت نموذجًا شامخًا يجسد أسمى معاني التلاحم والتعاضد لما تحظى به من رعاية كريمة واهتمام سام من قيادتي البلدين، ولما تستند إليه من عوامل تاريخية ووشائج قربى، ومصير مشترك.
وفي ختام كلمته، أكد السفير "العطية" ثقته بأن الأشقاء بالمملكة في إصرارهم الدائم سيحققون بإذن الله في كل عام إنجازات مبهرة، وستمضي المسيرة المباركة بخطوات واثقة نحو المزيد من النهضة والتطور والرفاه تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.