وزارة الاستثمار السعودية ترعى جهود توسع "البيك" في باكستان.. توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "Go" لاستكشاف فرص الشراكة

في خطوة رائدة تعكس رؤية المملكة 2030 لتعزيز صادرات المعرفة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتوسع التجاري السعودي عالميًا، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "البيك" السعودية وشركة "Go" الباكستانية. تهدف المذكرة إلى استكشاف إمكانية تأسيس شراكة إستراتيجية لإنشاء وتشغيل مطاعم "البيك" في جمهورية باكستان الإسلامية، كجزء من استراتيجية توسع "البيك" في الأسواق الخارجية.
جرى توقيع المذكرة تحت رعاية معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وبحضور معالي رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، ووفود رفيعة المستوى من الجانبين السعودي والباكستاني. ويأتي هذا التوقيع ثمرة للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الاستثمار لتمكين العلامات التجارية السعودية من التوسع خارجيًا، وتعزيز حضور المملكة على الساحة الاقتصادية الدولية.
الجدير بالذكر أن شركة "Go"، التي استحوذت أرامكو السعودية على 40% من أسهمها، تُعد من الشركات الرائدة في قطاع النفط والغاز في باكستان. تعكس هذه الشراكة التزام المملكة بتنويع اقتصادها وخلق فرص جديدة للنمو في الأسواق الخارجية.
هذه المبادرة تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه وزارة الاستثمار في تحقيق أهداف رؤية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.