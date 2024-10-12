وزارة الاستثمار السعودية ترعى جهود توسع "البيك" في باكستان.. توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "Go" لاستكشاف فرص الشراكة

في خطوة رائدة تعكس رؤية المملكة 2030 لتعزيز صادرات المعرفة الوطنية وفتح آفاق جديدة للتوسع التجاري السعودي عالميًا، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "البيك" السعودية وشركة "Go" الباكستانية. تهدف المذكرة إلى استكشاف إمكانية تأسيس شراكة إستراتيجية لإنشاء وتشغيل مطاعم "البيك" في جمهورية باكستان الإسلامية، كجزء من استراتيجية توسع "البيك" في الأسواق الخارجية.