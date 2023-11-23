"المودة" تفوز بالمركز الأول في جائزة الملك "خالد"

ونوّه إلى أن الجمعية خدمت منذ تأسيسها قبل "20" عامًا، أكثر من "650" ألف أسرة في مجال الحماية والرعاية والتدريب والتوعية والتمكين والإرشاد لشرائح الأسرة المختلفة؛ ومنها: الطفل والشباب والمرأة والرجل وكبار السن، عبر "91" مشروعًا رعويًّا وتنمويًّا، و"80.7%" من الأسر المستفيدة تحسّنت جودة حياتهم، وتمّ تحقيق أثر تنموي أعمق معهم.