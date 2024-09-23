الرئيس الموريتاني يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة

هنَّأ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.
وعبر فخامته في برقية بعثها للملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين، وبالمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة، مؤكداً حرصه على مضاعفة العمل من أجل أن تنمو وتتعزز باستمرار علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين.
كما هنَّأ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في برقية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة.