الرئيس الموريتاني يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني الـ 94 للمملكة

وعبر فخامته في برقية بعثها للملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والعافية لخادم الحرمين الشريفين، وبالمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة، مؤكداً حرصه على مضاعفة العمل من أجل أن تنمو وتتعزز باستمرار علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين.