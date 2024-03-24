"الثقافة" تُطلق مشروعًا يوثّق المواقع السعودية التي عاش فيها أشهر شعراء العرب عبر التاريخ

ويمتد نطاق المشروع ليشمل عددًا من مدن ومناطق المملكة مثل: (الباحة، والأحساء، والطائف، وحائل، والمدينة المنورة، وعسير، ونجران)، ووثق فيها المشروع المسار الذي عبّر فيه ومن خلاله أشهرُ الشعراء العرب عبر التاريخ، مثل الشاعر الشنفرى الذي نشأ في قرية سلامان، والشاعر الصلتان العبدي الذي عاش في جبل البريقة، والشاعر طرفة بن العبد في جبل القارة، والشاعر علي بن المقرب العيوني في متنزه العيون، إضافة إلى الشاعر النابغة الذبياني وارتباطه بسوق عكاظ، ومنازل حاتم الطائي بحائل، والشاعر حسان بن ثابت في ساحة معركة أحد، والشاعرة الخنساء في المدينة المنورة، والشاعر عبد يغوث الحارثي الذي عاش في موقع يضم حاليًا متنزه الأمير جلوي بن عبدالعزيز في نجران، والشاعر ابن الدمينة الذي كان موطنه في مدينة العبلاء التاريخية بعسير.