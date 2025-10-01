"تقييم" تطلق منصة "مَرجِع" لتوحيد المرجع السعري للمركبات في المملكة

وأكّدت الهيئة أن منصة "مَرجِع" توفر أسعارًا استرشادية للمركبات الجديدة والمستعملة، بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، عبر واجهات مستخدم مصممة بعناية، تتيح للمستفيد الوصول إلى الخدمة بيسر وسرعة، سواءً من خلال إدخال الرقم التسلسلي للمركبة أو عبر بياناتها الأساسية، مما يجعل تجربة التقييم واضحة وسلسة للجميع، وتقوم المنصة على جمع بيانات المركبات من مصادر متعددة وموثوقة تشمل السجلات الحكومية، والمعلومات الفعلية مثل المسافة المقطوعة وسجل الحوادث وتاريخ الملكيات، وتُحلَّل هذه البيانات بدقة قبل أن تُعرض للمستخدم سعرًا استرشاديًا فوريًا للمركبة.