محافظ الحكومة الرقمية يحث الجهات على إتاحة خدماتها عبر "توكلنا" ويشيد بتجربته الرقمية المتقدمة

دعا محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، الجهات الحكومية إلى تعزيز تكاملها الرقمي من خلال تطوير وإدارة المنصات والنطاقات الرقمية بكفاءة، مع التركيز على إتاحة الخدمات عبر التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، الذي أصبح نموذجًا رائدًا في تقديم الحلول الرقمية للمواطنين والمقيمين والزائرين.
وأكد الصويان، بمناسبة انطلاق الحملة الوطنية لدعم تطبيق "توكلنا"، أن التطبيق يوفر أكثر من 1000 خدمة رقمية تقدمها أكثر من 250 جهة حكومية، ويستفيد منها أكثر من 34 مليون مستخدم في المملكة، ما يعكس قوة البنية الرقمية الوطنية وقدرتها على تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات.
وأشار إلى أن "توكلنا" يمثل تجربة رقمية نوعية تمكّن المستفيدين من استعراض أكثر من 350 بطاقة رسمية صادرة عن الجهات الحكومية، تشمل بطاقات المتقاعدين والضمان والمواطنين على رأس العمل، إضافة إلى رخص القيادة والاستمارات والمقتنيات الأخرى.
ويتيح التطبيق الدخول إلى خدماته من جميع دول العالم، كما يدعم 7 لغات، مما يجعله في مصاف التطبيقات العالمية من حيث الانتشار والتكامل التقني.
ويواصل "توكلنا" مسيرته نحو أن يكون التطبيق الأبرز عالميًا من حيث عدد الخدمات والمستوى التقني، في خطوة تعزز التحول الرقمي وترسّخ مكانة المملكة في مصاف الدول المتقدمة رقميًا والمرتكزة على الذكاء الاصطناعي والبيانات.