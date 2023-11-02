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اتفاقية بين "الوقف الصحي" و"صحة جازان" لإنشاء منزل "منتصف الطريق" بمجمع إرادة

لدعم المتعافين من الإدمان والإسهام في تنمية وتطوير الخدمات الصحية للأمراض النفسية
اتفاقية بين "الوقف الصحي" و"صحة جازان" لإنشاء منزل "منتصف الطريق" بمجمع إرادة

ضمن أعمال مؤتمر الصحة العالمي، والمنعقد في مدينة الرياض لعام 2023، وقّع صندوق الوقف الصحي اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، تستهدف إنشاء منزل "منتصف الطريق" بمجمع إرادة للصحة النفسية بالمنطقة.

وتسعى هذه الشراكة إلى دعم إنشاء المنزل بغرض إيواء المتعافين من الإدمان، إضافة إلى الإسهام في التنمية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة عبر برامج الأمراض النفسية والإدمان.

يُذكر أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار ما يقدمه الصندوق من جهود وبرامج نوعية وتنموية، لخدمة القطاع الصحي وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

مؤتمر الصحة العالمي

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