اتفاقية بين "الوقف الصحي" و"صحة جازان" لإنشاء منزل "منتصف الطريق" بمجمع إرادة

ضمن أعمال مؤتمر الصحة العالمي، والمنعقد في مدينة الرياض لعام 2023، وقّع صندوق الوقف الصحي اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، تستهدف إنشاء منزل "منتصف الطريق" بمجمع إرادة للصحة النفسية بالمنطقة.