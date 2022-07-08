بسيارة نقل واحدة في ليلة عرفة.. هكذا بدأ النقل المباشر لمناسك الحج قبل 50 عامًا

وخلال تلك المراحل لم تتأخّر المملكة عن تسخير قدراتها في مجال صناعة المحتوى الإعلامي الذي يتحدث عن الخدمات المقدمة للحجاج، ويرصد تفاعل ضيوف الرحمن، وما يحظون به من عناية واهتمام يصبّ في تيسير أداء مناسكهم، وما يحفظ عليهم سلامتهم وأمنهم، وما تشملهم به تلك الخدمات من رعاية صحية وعناية طبية، وهي صورة تجعل المتلقي لها عبر العالم، خصوصًا أهل وأقرباء الحجاج، يأنسون بذلك ويطمئنون على أوضاع ذويهم في الحج عبر التلفاز.