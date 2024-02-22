أمير القصيم يشهد سباق كأس الدرعية.. تزامنًا مع يوم التأسيس

أشاد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس ميدان الملك سعود للفروسية في المنطقة، بالجهود التي يقوم بها القائمون على سباقات ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم، بعد ختام موسم سباقات النادي لعام 1445هـ، تزامنًا مع ذكرى يوم التأسيس، وما شهده الموسم من تميّز في الإعداد للسباقات وتميز الجياد المشاركة وجاهزية ميدان الملك سعود بالمنطقة على مستوى ميادين الفروسية بالمملكة.