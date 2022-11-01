"البازعي": انطلاق النسخة الأولى لمهرجان الأغنية السعودية مطلع العام المقبل 2023م
كشف الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى سلطان البازعي، عن انطلاق النسخة الأولى لمهرجان الأغنية السعودية مطلع العام المقبل 2023م، كما كشف بأن المشاركة في مسابقة #صوت_السعودية متاحة للسعوديين والمقيمين.
وتفصيلاً؛ قال البازعي لبرنامج ياهلا "بداية العام القادم في يناير أو فبراير سينطلق أول مهرجان للأغنية السعودية، تحت تتظيم هيئة الموسيقى، مشيراً إلى أن المهرجان يستهدف المواهب في الغناء والتلحين والعزف وكتابة الكلمة.
وأشار الرئيس التنفيذي المكلف لهيئة الموسيقى إلى أن المعهد العالي للموسيقى، وأكاديمية الموسيقى العربية سوف يستقبلان الدارسين للموسيقى من منتصف العام المقبل وذلك لتلبية حاجة المدارس في التعليم العام لمعلم الموسيقى.
ولفت سلطان البازعي إلى الاستمرار في تطوير المادة الإثرائية في الموسيقى لطلاب التعليم العام، والاستمرار في التعاون مع وزارة التعليم لتطوير مناهج الموسيقى في المدارس العامة وتطوير معلمات رياض الأطفال ثم الصفوف الأولية.
موضحاً بأن التدريب للمعلمات سيبدأ قبل نهاية هذا العام.
وأضاف: سيتم إطلاق برنامج تدريبي خاص لمعلمات رياض الأطفال العاملات حالياً لتدريب الأطفال على التعامل مع النغم الإيقاعي والتي نتعلمها من خلال دروس الأناشيد لكنها ستكون أكثر ارتباطاً بالسلم الموسيقى والمقامات الموسيقية بما يتناسب مع المرحلة العمرية.
ونوه "البازعي" إلى أن تكرار مسابقة #صوت_السعودية وارد جداً، وتشمل العزف والغناء، وأبان بأن هذه المسابقة أظهرت كثيراً من المواهب السعودية المدفونة التي ما كنا نعرف عنها.
وأشار إلى أن التصفيات تعتمد على تصويت الجمهور ثم رأي لجنة تحكيم وستكون جوائز الفائزين هي إنتاج أعمال لهم، وسوف تعلن في ديسمبر المقبل.