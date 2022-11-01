"البازعي": انطلاق النسخة الأولى لمهرجان الأغنية السعودية مطلع العام المقبل 2023م

وتفصيلاً؛ قال البازعي لبرنامج ياهلا "بداية العام القادم في يناير أو فبراير سينطلق أول مهرجان للأغنية السعودية، تحت تتظيم هيئة الموسيقى، مشيراً إلى أن المهرجان يستهدف المواهب في الغناء والتلحين والعزف وكتابة الكلمة.