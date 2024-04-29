محمية الملك سلمان: تحلل البلاستيك يستغرق سنوات طويلة ما يسبب أضرارًا كبيرة للبيئة

أكدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أن تفعيل أسبوع البيئة بالمملكة لعام 2024 تحت شعار "تعرف بيئتك" يأتي للمحافظة على البيئة من التلوث بالمواد الضارة، مثل النفايات والبلاستيك والزجاج، مشيرة إلى أن المواد الملوثة للبيئة مثل البلاستيك تبلغ مرحلة تحللها سنين طويلة؛ ما يسبب أضرارًا نحو تنمية الغطاء النباتي وتنوع الطبيعة.
جاء ذلك خلال تنظيم الهيئة بالتعاون مع قطاعات حكومية وخاصة عدة بمنطقة حائل مبادرة الإصحاح البيئي بدءًا من اليوم 29 إبريل حتى يوم غدٍ 30 إبريل.
وأوضحت الهيئة أن مبادرة الإصحاح البيئي في وادي السلف بمدينة حائل تهدف إلى المحافظة على البيئة من التلوث بالمواد الضارة، وتأتي ضمن خطة الهيئة لتفعيل أسبوع البيئة بالمملكة لعام 2024 تحت شعار "تعرف بيئتك".
وتشارك محمية الملك سلمان في أسبوع البيئة بمجموعة من الرسائل التوعوية والأنشطة والمبادرات في مجالات التشجير والإصحاح البيئي ورفع الوعي والتعريف بجهود حماية البيئة والتنوع الطبيعي.