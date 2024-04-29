محمية الملك سلمان: تحلل البلاستيك يستغرق سنوات طويلة ما يسبب أضرارًا كبيرة للبيئة

أكدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أن تفعيل أسبوع البيئة بالمملكة لعام 2024 تحت شعار "تعرف بيئتك" يأتي للمحافظة على البيئة من التلوث بالمواد الضارة، مثل النفايات والبلاستيك والزجاج، مشيرة إلى أن المواد الملوثة للبيئة مثل البلاستيك تبلغ مرحلة تحللها سنين طويلة؛ ما يسبب أضرارًا نحو تنمية الغطاء النباتي وتنوع الطبيعة.