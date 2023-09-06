نفّذت 18600 جولة.. "أمانة الرياض" ترصد 1706 مخالفات مبانٍ خلال حملاتها في 6 أشهر

نفّذت أمانة منطقة الرياض 18.600 جولة رقابية على المباني والمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري، وتجاوزت معدلات الامتثال 90%.
وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية استهدفت معالجة الملاحظات ورفع معدلات الامتثال في المباني والمنشآت.
ولفتت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في "إكس"، أن الجولات خلال النصف الأول من العام 2023 بلغت 18600 جولة رصدت خلالها 1706 مخالفات، وبلغت الإشعارات وطلبات المكاتب الهندسية معها 61306 طلبات وإشعارات؛ فيما بلغت معدلات الامتثال في المباني التجارية 90.8%.
وأضافت الأمانة أن أبرز الملاحظات، تمثلت في عدم التقيد بالمساحات المعتمدة، ونقص في الارتدادات، وغياب الالتزام بعدد الوحدات.
واستهدفت الأمانة التأكد من التزام المنشآت بالضوابط والاشتراطات الفنية للمباني، ورفع معدلات الامتثال ومنع التجاوزات والتعديات، وزيادة مساهمة المباني في تحسين المشهد الحضري.