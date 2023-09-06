نفّذت 18600 جولة.. "أمانة الرياض" ترصد 1706 مخالفات مبانٍ خلال حملاتها في 6 أشهر

ولفتت الأمانة في إنفوجرافيك نشرته على حسابها في "إكس"، أن الجولات خلال النصف الأول من العام 2023 بلغت 18600 جولة رصدت خلالها 1706 مخالفات، وبلغت الإشعارات وطلبات المكاتب الهندسية معها 61306 طلبات وإشعارات؛ فيما بلغت معدلات الامتثال في المباني التجارية 90.8%.