"الضمان الاجتماعي": إسناد جميع التابعين المؤهلين المقيمين بنفس المنزل شرط للحصول على المعاش

أكد الضمان الاجتماعي والتمكين التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يجب على مقدم الطلب للحصول على معاش الضمان الاجتماعي إسناد جميع التابعين الذين يقيمون معه في نفس المنزل، وتأكيد التبعية للذين تتجاوز أعمارهم 18 عامًا؛ لضمان دراسة أهليتهم.
وأضاف أنه يجب إضافة التابعين وإسنادهم إلى المنزل لدراسة أهليتهم، حيث إن أحد أسباب عدم الأهلية عدم إضافة جميع التابعين الذين يقيمون مع مقدم الطلب في ذات المسكن عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
وكشف حساب الضمان عن خطوات إسناد التابعين المتمثلة في الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية واختيار البرنامج ثم برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتقديم، وفي حال وجود أكثر من منزل اختيار المنزل المطلوب، وإسناد التابعين كل على حدة، ورفع المستندات المطلوبة، والإقرار بصحة البيانات والموافقة عليها، ثم تقديم الطلب.