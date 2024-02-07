"الضمان الاجتماعي": إسناد جميع التابعين المؤهلين المقيمين بنفس المنزل شرط للحصول على المعاش

وكشف حساب الضمان عن خطوات إسناد التابعين المتمثلة في الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية واختيار البرنامج ثم برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والتقديم، وفي حال وجود أكثر من منزل اختيار المنزل المطلوب، وإسناد التابعين كل على حدة، ورفع المستندات المطلوبة، والإقرار بصحة البيانات والموافقة عليها، ثم تقديم الطلب.