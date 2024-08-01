شركة انتلماتكس تحصل على تمويل بقيمة 20 مليون دولار في أكبر جولة تمويلية من السلسلة "أ" لشركة ذكاء اصطناعي في المنطقة

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية قد أطلقت البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)، وفي هذا الخصوص يقول إبراهيم نياز، الرئيس التنفيذي لبرنامج (NTDP)، "نهدف إلى تمكين وتسريع تبني الذكاء الاصطناعي من خلال دعم الشركات الناشئة في مجال التقنيات العميقة في المملكة، بما يمكن أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير المواهب في هذا المجال، وقد كانت انتلماتكس واحدة من أولى الشركات التي حصلت على دعم من برنامج NTDP."