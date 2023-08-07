"المالكي": شؤون الحرمين تمتلك كوادر إعلامية وطنية مؤهلة ذات مهارات وقدرات إبداعية

وأشارت المالكي إلى أن الوكالة تمتلك كوادر إعلامية وطنية مؤهلة بكفاءة مهنية، ذات مهارات عالية متطورة، وقدرات إبداعية متجددة، متمسكة بقيم وأخلاق إسلامية عالية؛ حيث عملت خلال العام المنصرم على إبراز جهود الوكالات النسائية من خلال تنسيق ما يزيد على ٩٠ مداخلة هاتفية ولقاء تلفزيوني مع عدد من القنوات الإذاعية والتلفزيونية لعدد من القيادات النسائية، بالإضافة إلى العمل المتواصل على تحرير الأخبار اليومية؛ حيث تم نشر أكثر من ٤٠٠ خبر صحفي وما يقارب ٥٠ تقريرًا صحفيًّا، وصناعة محتوى ما يزيد على ١٠٠٠ مادة إعلامية إلى جانب تركيزها على تفعيل اللغة الإعلامية المرئية الجديدة عن طريق تصاميم الإنفوجرافيك المميزة التي بلغت ما يزيد على ٦٠٠ تصميم، وإخراج التقارير المرئية التي بلغ عددها أكثر من ٢٠ تقريرًا، وإجراء التغطيات المتنوعة للمبادرات والبرامج عبر تطبيق السناب شات بما يزيد على ٢٠٠ تغطية، والتقاط أكثر من ١٣٠٠ صورة؛ فضلًا عن دورها في استقبال الوفود المختلفة حيث بلغ عدد المستفيدات ما يقارب ٨٠٠ مستفيدة، كذلك تنظيم الزيارات للمرافق الخارجية للرئاسة بما يزيد على ١٥ ألف مستفيدة، كما شاركت الوكالة في تنظيم عدد من المعارض خلال العام حيث استفاد منها ما يزيد على ١٨ ألف مستفيدة.