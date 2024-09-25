جاءت عقب جريمة إحراق الأقصى.. "التعاون الإسلامي" تحتفل بالذكرى الـ 55 لتأسيسها

ويرأس المنظمة حاليًا الأمين العام حسين إبراهيم طه، وتنشط من خلال أمانتها العامة التي تتخذ من مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية مقرًا لها، بالإضافة إلى مكاتبها المنتشرة في نيويورك وجنيف وبروكسل وكابول ورام الله وبغداد ونيامي ومقديشو، فضلًا عن تسيير أعمالها من خلال آلاف العاملين في أجهزتها المتفرعة والمتخصصة والمنتمية، والتي يقدر عددها بـ 41 جهازًا في 23 عاصمة ومدينة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، بالإضافة إلى لجنة القدس واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك).