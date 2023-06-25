رقم قياسي جديد لميناء "المؤسس".. مناولة 206 آلاف حاوية نمطية في 30 يومًا

كما يأتي الإنجاز الجديد مكملًا لسلسة الإنجازات التي يحققها ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ حيث سجل خلال عام 2022م؛ رقمًا قياسيًّا بمناولة 2.038.787 حاوية قياسية، وكان أعلى رقمًا في تاريخه خلال عام واحد؛ بما يعكس نجاح الجهود في تعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية، بما يسهم في جودة الخدمة، ورفع مستوى الأداء التشغيلي.