مستشفيات المانع العزيزية تستقبل أول مريض عبر مهبط المروحية

وتقدّر مستشفيات المانع الدور الكبير الذي قام به الهلال الأحمر السعودي في نجاح هذه العملية، حيث قام الهلال الأحمر بنقل المريض من موقع الحادث إلى المستشفى في وقت قياسي، وذلك بفضل الكفاءة العالية التي يتمتع بها كوادر الهلال الأحمر وتجهيزاتهم المتطورة.