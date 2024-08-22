مستشفيات المانع العزيزية تستقبل أول مريض عبر مهبط المروحية

حققت مستشفيات المانع إنجازاً جديداً بإنجاح أول عملية استقبال نقل جوي لمريض عن طريق المروحية إلى قسم الطوارئ بمستشفى المانع بالعزيزية. حيث تم نقل مريض تعرض لحادث سير بطريق الدمام الجبيل إلى المستشفى.
وتقدّر مستشفيات المانع الدور الكبير الذي قام به الهلال الأحمر السعودي في نجاح هذه العملية، حيث قام الهلال الأحمر بنقل المريض من موقع الحادث إلى المستشفى في وقت قياسي، وذلك بفضل الكفاءة العالية التي يتمتع بها كوادر الهلال الأحمر وتجهيزاتهم المتطورة.
وقد أثنى طاقم الطائرة والطاقم الطبي المرافق للمريض على الكفاءة العالية التي تميز بها فريق العمل في مستشفيات المانع، بدءاً من عملية الهبوط السلس وحتى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمريض.
وأكد المستشفى أن المريض خضع لجميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتلقى العلاج المناسب، وتم إدخاله للملاحظة لمدة 24 ساعة قبل أن يتم إخراجه في حالة صحية مستقرة.
وبهذه المناسبة، أعربت مستشفيات المانع عن فخرها بهذا الإنجاز الذي يعكس التزامها بتقديم أرقى الخدمات الطبية للمرضى، وتوفير أحدث التقنيات الطبية. كما أشادت بالتعاون المثمر مع الهلال الأحمر السعودي الذي ساهم في نجاح هذه العملية.
وأخيراً أعرب الدكتور صالح الأحمد المدير الطبي في مستشفيات المانع العزيزية: "نحن فخورون بنجاح هذه العملية التي تؤكد قدرة مستشفيات المانع على التعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة عالية. ونؤكد أننا سنواصل السعي لتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المرضى."